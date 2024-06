UNAM suspende cafetería "La Cova" donde alumna compró un frappé que le causó malestares de salud

A través de redes sociales, una alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de Ciudad Universitaria, denunció haber sido drogada al comprar una bebida en una cafetería ubicada en la inmediaciones de la UNAM.

La chica compartió su experiencia en un grupo de Facebook llamado “Ventas CU Sin Censura”, en el que mencionó que era cliente frecuente de la cafetería “La Cova”, ubicada frente a la calle de Medicina donde pasa la ruta cinco del Pumabus. Susan recuerda que ese día le hicieron un descuento sin razón aparente en su bebida y además, el dependiente le insistía para que se quedara en el local.

“Ese día, el frape me lo vendió más barato el sujeto que atiende ahí y me insistió en que me quedará en el local a tomármelo, no acepté porque iba con prisa, pero incluso me preguntó por mis horarios y cosas similares”, aseguró la joven.