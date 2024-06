Resultado de las elecciones 2024 en Baja California, ¿quién va ganando? | PREP

Este domingo 2 de junio, los ciudadanos de Baja California acudieron a las casillas para elegir a sus nuevos representantes en varios cargos locales. Y ya se conoce cómo van los candidatos gracias al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), una herramienta crucial para conocer de manera temprana las tendencias de los comicios.

En Baja California los votantes decidieron sobre 17 diputaciones de mayoría relativa, 7 presidencias municipales, 83 regidurías, 8 diputaciones de representación proporcional y 7 sindicaturas de mayoría relativa.

Te puede interesar:

Paso a paso: Así puedes denunciar un delito electoral ante la FISEL

¿Qué son los partidos políticos locales, cómo formar uno, cuántos hay en el país y cuáles son?

PREP: ¿Quién ganó en Baja California?

De acuerdo con los datos preliminares del INE, ya se vislumbra una ventaja en la jornada electoral. Sin embargo, estos datos deben interpretarse con cautela, pues son solo una primera aproximación a los resultados finales.

En el corte de las 17:00 horas, así va el PREP en Baja California

PREP Baja California. Foto: INE

Al corte de las 4:45 horas, así va el PREP en Baja California

En el corte de las 22:59 horas, así va el PREP en Baja California

En el corte de las 20:35 horas, así va el PREP en Baja California

En el corte de las 13:44 horas, así va el PREP en Baja California

Leyenda

Leyenda

Consulta aquí el PREP de Baja California.

¿Cómo funciona el PREP?

El PREP es esencial para proporcionar a la ciudadanía información preliminar sobre los resultados electorales. Este sistema no cuenta los votos, sino que captura y publica los datos reportados por los funcionarios de casilla. Gracias a este programa, es posible tener una idea clara de cómo se desarrollan las elecciones la misma noche en que se celebran.

No se trata de un conteo rápido, ya que recopila los resultados de todas las actas de casilla, no solo de una muestra seleccionada. Tampoco es una encuesta, puesto que no registra datos de entrevistas a participantes de la jornada electoral. Además, no hace estimaciones estadísticas de los resultados. Por estas razones, los resultados que proporciona son preliminares y no deben considerarse definitivos hasta que se realice el cómputo oficial.