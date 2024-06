PREP: ¿quién gana en el Estado de México? Resultado de las elecciones 2024

Este domingo 2 de junio miles de habitantes del Estado de México salieron a ejercer su derecho al voto para elegir un total de mil 313 posiciones en cargos públicos y en cuanto finalizó la votación, los mexiquenses se mostraron interesados en saber quiénes son los ganadores de los distintos cargos que se eligieron, por lo que en esta nota te mantendremos al tanto de las actualizaciones del Programa de Resultados Preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la jornada del domingo 2 de junio, los habitantes del Estado de México eligieron 45 Diputaciones de Mayoría Relativa, 125 Presidencias Municipales, 966 Regidurías, 30 Diputaciones de Representación Proporcional, 136 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 11 Sindicaturas de Representación Proporcional.

¿Quién gana en el Estado de México? Resultado de las elecciones 2024

Hasta el corte de las 14:20 horas de este lunes 3 de junio así van las tendencias de acuerdo con el PREP, Morena, PT y PVEM se mantienen a la cabeza en municipios del Estado de México con 51 de ellos.

Hasta el momento estos son los resultados de municipios.

Los resultados de las diputaciones en el Edomex van así, con Morena, PT y Verde a la cabeza también con 28.

Hasta el momento estos son los resultados de los distritos.

Consulta los resultados del PREP en Estado de México aquí.

Sigue leyendo:

¿Cuántos mexicanos en el extranjero votarían en las elecciones?

Paso a paso: Así puedes denunciar un delito electoral ante la FISEL

Los mexiquenses eligieron un total de mil 313 cargos públicos este 2 de junio. Foto: ine.mx

Resultados de las elecciones de este domingo 2 de junio en el Estado de México

¿Qué es el PREP?

El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza, oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¿Qué NO es el PREP?

El PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.

Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP. Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos.

No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra. No es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido. No es un conteo rápido, en el cual una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado.

No es el resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral y son los que determinan los resultados electorales.

Hasta las 16:00 horas del 3 de junio este es el corte del PREP

La coalición Morena-PT-PVEM lleva la delantera en las elecciones en el Estado de México al conseguir hasta ahora 28 de 45 diputaciones.