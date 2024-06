Salomón Jara separa de su cargo al director de Patrimonio por compra de vehículos blindados

El gobernador Salomón Jara Cruz separó de su cargo al director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, Melquiades Antonio Ruiz, por la compra de vehículos blindados, presuntamente para su seguridad.

A través de su cuenta de “X” (@salomonj), posteó que no fue informado de dicha adquisición por lo que determinó cancelar la misma pero además instruyó realizar una investigación profunda en todas las áreas de la dependencia para sancionar cualquier irregularidad.

Señaló que no fue informado de dicha adquisición. Foto: X/Salomón Jara

“En relación a la información sobre la compra de vehículos blindados que circuló en las últimas horas y de la cual no fui informado, he decidido cancelar inmediatamente la operación y separar del cargo al director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, Melquiades Antonio Ruiz. He instruido también la realización de una investigación de todas las áreas y se sancionará cualquier irregularidad sin importar quien sea la persona responsable”, escribió.

La Secretaría de Administración habría lanzado una convocatoria para la adquisición de tres vehículos blindados, según se establece en el documento LPE-SA-SA-0024-06/24 publicada el pasado miércoles 19 de junio.

Según la información vertida, la empresa Autopartes y Refacciones Marlo, SA de CV, presentó la única propuesta con un costo de poco más de 12 millones 600 mil pesos. El blindaje sería del nivel V PLUS modelo 2024 para el servicio del gobernador de Oaxaca.

BRC