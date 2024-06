¿Qué tan probable es que llegue la bacteria carnívora de Japón a México?

La bacteria carnívora, conocida científicamente como síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS), mantiene en alerta a las autoridades de Japón, esto luego de que se reportaran mil contagios durante el primer semestre de 2024, un gran salto en comparación con los menos de mil registrados durante todo 2023.

Este padecimiento puede ocasionar graves complicaciones como lo es el shock tóxico, mientras que en otros casos se ha confirmado la muerte del enfermo en tan solo dos días, por lo que las autoridades sanitarias de Japón han emitido alertas para hacer un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y garantizar sus hábito de higiene.

Ante la creciente preocupación sobre su propagación, la comunidad internacional ha puesto en duda cuáles serán las medidas que se deberán implementar para que el mundo evite una segunda pandemia en un periodo de tan solo cuatro años.

Japón registró cerca de mil infectados del STSS durante el primer semestre del año

¿Cuáles son los síntomas de la "bacteria carnívora"?

El síndrome de shock tóxico estreptocócico suele iniciar son síntomas de fiebre, escalofrío, dolores musculares, vómitos y náuseas. Los casos graves pueden requerir amputaciones de tejidos infectados, medidas extremas que buscan salvar la vida del paciente. También pueden desarrollar en un lapso de 24 a 48 horas hipotensión, insuficiencia orgánica y taquicardia.

¿Qué tan probable es que llegue la bacteria a México?

Las probabilidades de que la bacteria carnívora llegue a México son pocas, más no imposibles. Pese a que el país mexicano no tiene antecedentes sobre infecciones del STSS, en 2023 se registraron siete muertes de un padecimiento similar, conocido como el bacilo Vibrio vulnificus. Esta infección, también llamada "bacteria come carne", se extiende en temporada de huracanes y mata a uno de cada cinco pacientes.

Es importante mencionar que México ha aumentado su turismo hacia Japón, lo que eleva las probabilidades de recibir a un turista infectado, en caso de que no se lleven a cabo las medidas sanitarias necesarias. Durante 2023, alrededor de 35 mil mexicanos visitaron Japón, un crecimiento del 110.7 por ciento en comparación con 2019, de acuerdo con información de la Organización Nacional de Turismo de Japón.

