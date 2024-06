AMLO se lanza contra la DEA por opinar sobre reforma a Poder Judicial: ¿quién les autorizó meter su cuchara?

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Administración de Control de Drogas (DEA) por hablar de la reforma al Poder Judicial, pues aseguran que el crimen organizado podría votar por jueces asociados con el narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa del miércoles en Palacio Nacional indicó que toma en cuenta su punto de vista, sin embargo, sostuvo que la DEA debe de actuar con prudencia frente a este tipo de temas porque México es un país independiente.

“Bueno, en el caso de la opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta, ¿no?, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto ¿quiénes son ellos? Para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos ¿quiénes les autorizó meter su cuchara en asuntos nuestros”, manifestó.

Aunado a ello, López Obrador puso como ejemplo dar su opinión sobre cómo el Poder Judicial estadounidense lleva a cabo la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad de México, Genero García Luna, en tanto, afirmó que ese tema es algo que no le corresponde al él.

“Es como si yo doy la opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, de que ya llevan no sé cuánto tiempo llevan dando largas y largas, pero pues no me corresponde, ya tienen ellos sus procedimientos. Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos”, declaró el mandatario federal.