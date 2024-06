"Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto", dice AMLO tras su retiro de la presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando se jubile ya no viajará en aviones comerciales por lo que buscará otras formas de trasladarse desde Palenque, Chiapas, a la Ciudad de México. Enfatizó que durante su retiro, cuando concluya su gobierno, se cuidará de no salir y evitar que le tomen una fotografía.

Recalcó su reconocimiento a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante. No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar a viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado, bueno, nada más con aguantarme ya. Imagínense con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”, dijo.

“Entonces, cuando yo venga, pues voy a ver cómo le hago, pero voy a estar allá. Entonces, no estoy metiéndome en nada, en nada, además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, la admiro, es muy inteligente académicamente, es doctora”, apuntó.

López Obrador ha declarado que cuando concluya su gestión como titular del Ejecutivo Federal se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas, y no participará en actos públicos y solamente recibirá a su familia.



