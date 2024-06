Convoca Claudia Sheinbaum a Adrián Rubalcava a casa de transición

El exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, fue citado por la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su casa de transición ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Al llegar al lugar, poco antes de las 18:00 el exfuncionario descartó conocer los motivos por los que fue llamado para acudir a reunión.

"No lo sé, no lo sé, no sé, la verdad es que no sé, no tengo conocimiento de absolutamente nada"