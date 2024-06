Claudia Sheinbaum concluye su relación laboral con la UNAM

La próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, concluirá definitivamente su relación laboral con la Universidad Nacional Autónoma de México en los próximos días, debido a que se vencen los seis años de licencia sin goce de sueldo que solicitó al asumir la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo cual es el plazo máximo que se puede pedir esa pretsación.

En conferencia de prensa, la virtual Presidenta electa detalló que no solicitará de parte de la universidad un trato especial, por lo que concluirá formalmente su vínculo con esta casa de estudios.

"Ya no tendría una relación laboral con la UNAM, aunque en realidad no recibía sueldo, no tenía nada más, estaba de licencia sin goce de sueldo"