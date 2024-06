AMLO rechaza dar línea para integración del gabinete de Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que avalara a los integrantes del gabinete legal de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual presentará este jueves. A pregunta expresa, aclaró que no es como en otros gobiernos en donde el presidente en turno decidía hasta a su sustituto.

“Bueno, sobre lo primero, pues es falso. Voy a recordar cómo era antes. El presidente en funciones decidía qué iba a ser su sustituto o su sustituta. En este caso no fue así. Yo no fui el que decidió. No hubo dedazo, porque eso se olvida. Y fue la gente”; dijo.