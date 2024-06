AMLO señala que ya en tres meses y medio se jubila: "me voy muy contento"

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en tres meses y medio ya se jubila, asimismo señaló que al término de su mandato no se tomará ninguna foto, así como también cerrará sus redes sociales, pues indicó que en ellas también se guarda la historia.

Durante la conferencia de prensa mañanera dentro de Palacio Nacional indicó que a las únicas personas que recibirá son a sus hijos y con la condición de que no se toque el tema de la política, ya que su tiempo será destinado para otras cosas.

Dijo que su tiempo lo destinará a otras actividades. Foto: Presidencia

“En tres meses y medio, adiós y me jubilo y no me voy a dejar tomar ni una foto y cierro o guardo porque es historia mis redes sociales, pero ya no recibo a nadie solo a mi familia y eso a mis hijos con la recomendación de que no vamos a hablar de política. Yo voy a estar dedicado a otra cosa”, resaltó.

El mandatario federal explicó que al término de su sexenio no será líder moral, jefe máximo, caudillo, ni cacique, “entonces, ni líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni cacique, nada, ya terminé mi ciclo, ya, ya, ya para que quede claro”, dijo.

Expresó que se va de la presidencia muy satisfecho y cerrando un ciclo, así como que se va con la convicción de que no le tiene apego al dinero ni al poder, pese a que son las cosas que siempre “están tocando la puerta”.

“Yo me voy, yo me voy. Y me voy, además, muy satisfecho, se cierra un ciclo. En mi convicción íntima sostengo que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder sean con que nos estén tocando la puerta, no hay que abrirles. Y este... Ya cierro un ciclo, me voy muy contento”, manifestó.

Ironiza con memes el fin de su gobierno

Previo a concluir la conferencia, López Obrador ironizó con algunas imágenes donde se ve a un diablito diciéndole que se reelija a la presidencia u otra donde el mismo diablito le dice que él sea vocero en la mañanera de Claudia Sheinbaum.

“Este... Me dio mucha risa... Por esto de qué... Ya quieren que yo me vaya, ¿no? Mis adversarios, mucha gente no quiere que me vaya, bueno, porque como dice la canción, yo sé que hay gente que no me quiere y gente que me quiere como yo los quiero a ellos, ya, así es la vida, bueno, pero no quiero que se vaya a malinterpretar”, comentó.