No habrá marcha atrás a reforma al Poder Judicial, dice AMLO

Tras destacar la fortaleza del peso, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se dará marcha atrás a la reforma el Poder Judicial ante el nerviosismo en los mercados financieros.

Afirmó que la reforma es para limpiarlo de corrupción, “es bueno para todos, hasta para estos que quieren, por fantoches, seguir teniendo ahí empleados a miembros del Poder Judicial”.

Sigue leyendo:

AMLO: reforma al Poder Judicial se aprobará en septiembre, mes de la patria

AMLO aprueba el desempeño de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, durante elecciones del 2 de junio

También defendió el peso mexicano. Foto: Presidencia

“Ahí los estoy observando, los estoy 'fildeando', como se dice en el béisbol, de cómo están presionando para ver si se da marcha atrás y que siga la corrupción. Pues no, no, porque no vamos a ser cómplices. Y lo mismo, no hay que hacer tanta campaña con los legisladores, ni con los que están, ni con los nuevos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son representantes del pueblo. Dejar esto muy claro”, aseguró.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que el peso mexicano está fuerte frente al dólar, “no se veía un fortalecimiento de nuestra moneda, como el actual, desde hace más de 50 años. Se les olvida de que desde 1970, sexenio tras sexenio, había devaluaciones”.

El presidente López Obrador criticó que se busque mantener los privilegios en el Poder Judicial y llamó a no tenerle miedo a la democracia.

“Nos va a ayudar mucho la reforma a Poder Judicial. Que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo. Eso es todo. ¿Por qué le tiene miedo al pueblo? ¿Por qué le tiene miedo a la democracia? Ah, porque si los nombra la cúpula del poder político o del poder económico, ¿a quién le sirven los jueces, los magistrados, los ministros? A la minoría. ¿Qué les va a importar al pueblo? No. Hay justicia para el que no tiene con qué comprar su inocencia”, manifestó.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que los integrantes del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros deben ser empleados del pueblo porque es el soberano.

“La clave está en separar poder económico del poder político, que el gobierno atienda a todos, que respete a todos, que haya un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco, no un Estado de cohecho, no simulación de que la Constitución se respeta en la forma para violarse en el fondo.

“Entonces, eso es lo más importante, es que se establezca el que no haya corrupción, que se destierre la corrupción, que se destierre la impunidad. Y esto, repito, es bueno para todos, hasta para estos que quieren, por fantoches, seguir teniendo ahí empleados a miembros del Poder Judicial”; refirió.

Pese a consulta, se mantiene elección en Poder Judicial

El presidente señaló que aunque se realice una consulta, se mantendrá en la iniciativa de reforma al Poder Judicial la elección de jueces, magistrados y ministros.

"Sí, lo que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elija, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares", aseveró.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que se podrían tener la opinión para otros aspectos como temporalidad, reelección, sueldos o mecanismos de rendición de cuentas.

“Pueden salir propuestas de que, independientemente de que el pueblo elija jueces, magistrados, también se elija un tribunal o ese Consejo de la Judicatura sea también electo y que haya facultades para sancionar el mal procedimiento de las autoridades judiciales, cuidar que no haya corrupción y otros temas.

“Decidir sobre lo temporal, cuánto tiempo pueden tardar en su cargo, si pueden reelegirse o no, hay muchísimas cosas. Ah, los sueldos, si se va a cumplir con la Constitución, este señor hablando de la Constitución, cuando es de los más tenaces violadores de la Constitución, el ministro Aguilar, ¿cómo va a ser que la Constitución establece claramente que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente y ellos ganan cuatro veces más? Eso es otro tema. ¿Por qué los guardaditos?”, señaló.

De la consulta, detalló que “es aclararles muchas cosas a jueces, a magistrados, a ministros”. Celebró que jueces, magistrados y ministros aceptaron participar en el diálogo para no excluir a nadie.

“Nada más es que se sometan al escrutinio público si el juez ha hecho bien su trabajo y va de candidato. La gente lo va a apoyar. Y lo mismo un magistrado, un ministro. Entonces no es como le hizo a Zedillo, ya se les olvidó. Los corrió a todos los ministros”, aseguró.

BRC