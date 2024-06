AMLO: reforma al Poder Judicial se aprobará en septiembre, mes de la patria

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es urgente avanzar con la reforma del Poder Judicial, por ello, sostuvo que será en el mes de septiembre, el mes de la patria, con los integrantes de la nueva legislatura apruebe dicha reforma.

“Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo, jueces, magistrados, ministros no imparten justicia… En general está mal el Poder Judicial. Entonces necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que se... Sí, urge… Yo creo que podría hacerlo el nuevo congreso, desde hoy, ya está el debate pero hay que hacerlo público, porque ya están actuando los que no quieren la reforma”, aseguró.

Agregó que los “machuchones” son los que no quieren que el pueblo elija a los integrantes del Poder Judicial, pues consideran que son ellos los que le tienen miedo a las decisiones de los ciudadanos y a la democracia.

Lamentó que los integrantes actuales del Poder Judicial hayan favorecido al exgobernador César Duarte

“Ellos mismos, los machuchones pues son los que no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros porque le tienen miedo al pueblo, porque le tienen miedo a la democracia, ¿Qué va a suceder?, nada porque se ha definido un procedimiento… El planteamiento es que no se les niegue a ellos la posibilidad de participar no solo de opinar, sino de ser candidatos”, explicó.

Aunado a ello, el mandatario federal, señaló la importancia de reformar el Poder Judicial, pues los integrantes actuales son los que “favorecieron” al exgobernador César Duarte y al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

“Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo, jueces, magistrados, ministros no imparten justicia… Dos jueces, este es el señor Caro Quintero y le están dando un amparo un juez para que no sea extraditado y veinticuatro horas de plazo para que se cumpla su resolución. Si les hago el recuento, bueno, hemos aquí compartido todo esto de César Duarte en libertad que le dio una jueza. Pues los beneficiados de la corrupción pero eso no es el pueblo son los de arriba que se cedían de los dueños de México”, declaró.

