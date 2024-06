Claudia Sheinbaum recuerda la historia de lucha de la 4T tras su encuentro con AMLO

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, compartió una reflexión tras su primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México, quien recibió a la ganadora de las elecciones como parte de los trabajos de la transición de poder.

La virtual candidata electa señaló que el encuentro con AMLO le genero mucha emoción y sobre todo le hizo recordar la historia que han trazado para buscar cambios en el país.

"El encuentro que sostuve ayer con el presidente @lopezobrador_ me genera una enorme emoción. Me hace recordar una historia de lucha por la transformación de nuestro país, los grandes logros de su gobierno, la victoria en estas elecciones y el compromiso con nuestro pueblo para seguir construyendo un México justo, libre y democrático. No debemos olvidar nunca de dónde venimos, sino, perderemos el camino de hacia dónde vamos", expresó Claudia Sheinbaum.

¿Cómo se integra Claudia Sheinbaum a la 4T?

Claudia Sheinbaum era parte del cuerpo docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el 200 fue buscada por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ocupará el cargo de secretaria de Medio Ambiente.

Desde ese momento, la virtual presidenta electa estuvo acompañando a AMLO en sus diferentes causas sociales, así como en diversos procesos electorales para llegar a la presidencia. Además, realizó recorridos casa por casa para dar a conocer las causas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), siendo parte importante en la fundación del partido.

El actual presidente resalta su gran amistad con Sheinbaum Foto: Archivo

En ese sentido, AMLO resaltó su amistad con Sheinbaum y recordó que, junto a millones de compañeros, desde abajo y entre todos, iniciaron con la denominada "Cuarta Transformación" por el bien del pueblo.