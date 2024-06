¿Buscas trabajo? SEP publica vacantes de hasta 62 mil pesos mensuales

Si estás en búsqueda de empleo y sueñas con trabajar para la Secretaría de Educación Pública, te compartimos que el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó nueve vacantes en Ciudad de México. Para todas las y los interesados te contamos los requisitos, como hacer el registro y los sueldos que ofrecen.

De los trece puestos que se abrieron, ninguna pide dominar algún idioma extranjero, lo que convierte estás vacantes en las más solicitadas por los buscadores de trabajo. Estas son las vacantes que ofrece la SEP:

Jefatura de departamento de Programación y Presupuestación, sueldo de 24 mil 841 pesos mensuales.

Jefatura de Departamento de Amparos, sueldo de 26 mil 558 pesos mensuales.

Jefatura de Departamentos de Análisis a la Información, sueldo 24 mil 841 pesos mensuales.

Jefatura de Departamentos de Estímulos Laborales, sueldo de 24 mil 841 pesos mensuales.

Jefatura de Departamento de Control Escolar, sueldo de 24 mil 841 pesos mensuales.

Subdirección de Soporte de Operación B, sueldo de 37 mil 575 pesos mensuales.

Subdirección de Área, sueldo de 37 mil 575 pesos mensuales.

Subdirección Técnica Operativa, sueldo de 37 mil 575 pesos mensuales.

Subdirección de Presupuesto a Universidad, sueldo de 37 mil 575 pesos mensuales.

Subdirección de Presupuesto, sueldo de 37 mil 575 pesos mensuales.

Subdirección de Calidad y Soporte, sueldo de 62 mil 359 pesos mensuales.

¿Cómo puedo aplicar a una vacante de la SEP?

Esta convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y el registro se hace en línea a través del portal www.trabajaen.gob.mx, estará abierta hasta el 19 de junio de 2024 para postularse. Al concluir el trámite, se le asignará un folio a cada persona que cumpla con los requisitos anteriormente mencionados.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a una vacante de la SEP?

Cada vacante solicita un perfil diferente, con un grado de estudios específico y experiencia laboral, sin embargo, los requisitos generales son: Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso.

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto y no estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal y en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal.

Currículum vítae (CV) actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos.

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.

Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se identifique dicho RFC.

Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto.

Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, en caso de que sea requerido.

Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado por la SEP durante la revisión documental.

Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún programa de retiro voluntario.

Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.

