“Exagera”, dice AMLO ante reclamos de la DEA sobre visas para sus agentes

“Exageró con todo respeto, son trámites que se tienen que hacer”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador del reclamo de Anne Milgram, titular de la agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), quien expuso que hay dilación del gobierno de México para la entrega de visas de sus agentes.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, reprochó que en los gobiernos neoliberales actuaban con total libertad los agentes de agencias estadounidenses.

Sigue leyendo:

AMLO sobre participación de Xóchitl Gálvez en Marea Rosa: "hay libertades"

¿Se esperan más apagones por altas temperaturas? Esto dijo AMLO

Ahora tienen que cumplir con la ley, dice AMLO

Recordó que ahora tienen que cumplir con lo que se establece en la ley.

“Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Entraban los agentes que querían, ya les he platicado, está también en el libro, de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina, desde luego de la Procuraduría. Ahora es distinto, pero no se niega a nadie. El visado lleva su tiempo”, argumentó.

Presidente Andrés Manuel López Obrador. FOTO: Presidencia

Anoche, en un comunicado el Gobierno de México “a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamenta las declaraciones de la titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, sobre la retención de la acreditación de sus agentes en nuestro país, y reitera que existe un procedimiento legal que debe cumplirse para la acreditación de agentes extranjeros en territorio nacional”.

Añadió que “México cumple con el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece un procedimiento específico para la acreditación de agentes de fuerzas del orden extranjeros”.