AMLO sobre participación de Xóchitl Gálvez en Marea Rosa: "hay libertades"

“Hay libertades, no hay ningún problema, que todo mundo se manifieste”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionó que la candidata a la presidencia de la República por la coalición opositora PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, participará en la marcha denominada “Marea rosa”, el próximo 19 de mayo.

El jefe del Ejecutivo agregó que en su gobierno se respetan las libertades ya que cuando su movimiento era oposición se les negaba espacios como el Zócalo capitalino.

El presidente aseguró que en su gobierno respetan las libertades. Foto: Especial

"Hay libertades, no hay ningún problema, que todo mundo se manifieste", declaró el tabasqueño.

López Obrador dijo que gobiernos anteriores limitaban las manifestaciones, además de que ahora no se reprime.

“Fíjense que en el gobierno anterior, y eso no tenía que ver con el presidente Peña, sino con el jefe de gobierno, no nos permitían a nosotros el Zócalo, no nos permitían el Zócalo. Teníamos que hacer nuestras manifestaciones en las calles, en el Hemiciclo a Juárez, Bellas Artes, pero el Zócalo no, ahora no se le niega a nadie que participe”, contó.

Recalcó que en “México no hay represión, nadie puede decir que se reprimió una manifestación, un desalojo, que se pone una valla para proteger, el Palacio se pone también una valla para proteger la catedral, porque hay mucho provocador también del bloque conservador”.

“Pero independientemente de eso, pues todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres”, acotó.

