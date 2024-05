Xóchitl Gálvez promete nuevo impulso a la educación en México

En materia de educación, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, prometió darle un nuevo impulso e inyectar más recursos para mejorar las condiciones laborales de los maestros, el mantenimiento de las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes porque, dijo, “dinero hay”.

En el foro “10 Preguntas por la Educación” que se realizó en el Papalote Museo del Niño, Gálvez Ruiz criticó el abandono que en la materia tiene el actual gobierno por lo que propuso que se hagan más evaluaciones a los maestros, pero con el fin de mejorar su desempeño y no de condenarlos.

Yo digo, hagámoslo pero hagámoslo bien, sincero y no con una visión de echarnos culpas sino de cómo mejoramos la educación del país. Entonces metámonos a más evaluaciones, todas aquellas que nos ayuden, pero nunca estigmaticemos, nunca condenemos, no tratemos de decir, no pues ese no sirve entonces quítale la plaza, no ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo salen adelante tus alumnos? Yo creo que nos hace falta mucho diálogo en los salones, mucho trabajo entre maestros”, expuso.