México participará en prueba Pisa, afirma AMLO

Este martes 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México sí participará en la Prueba Pisa de 2025 que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años y en todo aquello que esté a favor de la educación.

"Sin ningún problema, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste, pero sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones", expresó en Palacio Nacional.