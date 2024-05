AMLO sobre su estado de salud: "no me he enfermado, tengo achaques por la edad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque tiene buena salud, ya padece achaques por sus 70 años y un dolor fuerte en el pie. A pregunta expresa, reveló que descansa poco y duerme tranquilo.

“La verdad que estoy bastante bien, muy bien en salud, no me he enfermado, tengo achaques por la edad y por las actividades, por el trabajo y el deporte, me duele mucho el pie, el carcañal y otras cosas, pero bien, muy bien, descanso poco, pero bien, duermo tranquilo”, explicó.

Reconoció que descansa poco. Foto: Especial

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó que la transformación continuará por lo que es difícil un retroceso.

“Nada más que ya quiero cerrar mi ciclo y además estoy muy contento, muy contento, lo digo de manera sincera, primero porque logramos sentar las bases de una transformación en marcha de procesos, ya va a ser muy difícil que haya marcha atrás a lo que se ha logrado.

“Va a ser muy difícil que haya retrocesos, va a ser difícil porque ya hay mayor conciencia, lo que siempre digo, ya cambió la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo, y se dice fácil, pero es complicadísimo cambiar la mentalidad del pueblo en lo político, a veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual”, expresó.

