Marcha de madres buscadoras este 10 de mayo en CDMX: ruta, calles cerradas y alternativas viales

Desde hace 11 años las madres buscadoras toman las calles del país para exigir justicia por la desaparición de sus hijas e hijos, a través de una marcha.

Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el país hay 116 mil 204 personas desaparecidas y no localizadas, siendo hombres el 76.04 por ciento de los casos (88 mil 356), las mujeres el 23.49 por ciento (27 mil 292) y el 0.48 por ciento de los casos, el sexo de la víctima no fue identificado (555).

Sigue leyendo:

Día de las Madres: ¿Cómo evitar los estereotipos de género este 10 de mayo?

A través de redes sociales, la Glorieta de las y los Desaparecidos convocó a una marcha el próximo 10 de mayo. La cita es en el Monumento a la Madre, ubicado cerca de la estación del Metrobús Reforma, sobre avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, a las 9:00 am para salir a las 10:00 am. Esta marcha convoca a la paz por México.

Además, se espera una velada en memoria de las familias que se han ido sin encontrar a sus seres queridos en el Monumento a la Madre, el jueves 9 de mayo a las 6:00. Se pide a los asistentes acudir con ropa blanca y llevar una vela de luz led.

¿Cuál es la ruta de la marcha del 10 de mayo?

Se sabe que la marcha avanzará sobre avenida Reforma, sin embargo, aún se desconoce si los contingentes tienen pensado llegar al Zócalo de la Ciudad de México o al monumento del Ángel de la Independencia.

Cómo vías alternas, se recomienda Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Bucareli y Avenida México - Tenochtitlán, igualmente, si vas a transitar por esta zona, se recomienda tomar precauciones para evitar retrasos por tráfico.

Sigue leyendo:

“A él le gustaban mucho las fiestas”: con bolsitas de dulces y pastel despiden a menor que falleció al caer del techo en Monterrey

Marchas en otros estados

Existen reportes de personas desaparecidas en todo el país, por lo que, contingentes de diversos estados han convocado a marchas en sus respectivas entidades, todas a la misma hora en un intento de crear unificación nacional en la búsqueda de desaparecidos y no localizados.

Veracruz

El colectivo “Buscando”, en Xalapa, Veracruz convoca a una marcha a las 10:00 am, saliendo del Panteón Palo Verde rumbo al Monumento a la Madre.

En Veracruz, Veracruz, el colectivo ”Justicia y Dignidad”, convoca a las madres en una marcha “Por Nuestros Tesoros Desaparecidos”, saliendo del tranvía del recuerdo a la explanada del malecón, en punto de las 8:40 de la mañana.

Colima

De la Plaza de los desaparecidos en Colima, el contingente “La Red Desaparecidos en Colima" a las 17:00 horas. Al terminar se realizará una misa en la Catedral a las 19:00 horas.

Oaxaca

Para salir a las 10:00 am, las madres buscadoras de Oaxaca, se darán cita a las 9:00 am, en el monumento a la Madre de Ciudad Oaxaca, para llegar al Zócalo de su Ciudad. Esto fue convocado por el colectivo: “No Dejes que Desaparezca la Esperanza”.

Flores de Esperanza en Chiapas

En Chiapas, colectivos convocaron a una velada de memoria la tarde del 9 de mayo, a las 6:00 pm, en el Parque Central 31 de marzo. Además de una “caminata por lxs desaparecidxs” el 10 de mayo a las 10:00 am, de la Plazuela de Guadalupe al Parque Central.

Puebla

A las 10:00 am se espera una misa en la Catedral de la Puebla y se organizara una bordada solidaria y tendedero de desaparecidos al finalizar el acto religioso.

Jalisco

En Jalisco el "Colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros" invita a acompañarlas en la marcha, a las 08:00 horas. El punto de encuentro es la Glorieta de los desaparecidos hacia el Palacio de Gobierno en Jalisco.

Seguir leyendo:

"Perdono a todos los que me han revictimizado", dice obispo Salvador Rangel

Zacatecas

La Unión de Colectivos de Personas Desaparecidas y No Localizadas de Zacatecas convocan a la marcha de de este viernes, a las 8:00 horas, en la explanada de Ingeniería con rumbo a la Plaza de las Armas. A medio día, la Catedral dará una misa en honor a las y los desaparecidos.

LA/TJM