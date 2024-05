"Perdono a todos los que me han revictimizado", dice obispo Salvador Rangel

El obispo Emérito de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel, emitió un comunicado en el que señala que perdona "a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación", luego de que estuvo sin localizar en días pasados.

Monseñor rechazó presentar denuncia en contra de las personas "que tanto mal" le han hecho. Además, pidió a los medios de comunicación que comprendan y respetan la decisión, la cual segura está encaminada al bien de su seguridad e integridad física y moral.

El obispo agradeció las autoridades, tanto legales como eclesiásticas, la colaboración que han tenido en su caso e hizo énfasis en el maestro, Luis Gasca, su abogado. También expresó su gratitud con quienes se solidarizaron en su caso.

¿Qué pasó con el obispo de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel?

El 2 de mayo pasado, las autoridades de Morelos indicaron que el sacerdote no fue víctima de un "secuestro express" como lo habían señalado con anterioridad, sino que había entrado por su propia voluntad con un hombre a un hotel. Además, los estudios médicos realizados a Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa en Guerrero, arrojaron la presencia de cocaína y benzodiacepinas en el cuerpo del religioso mexicano.

El pasado 27 de abril el obispo había sido reportado como desaparecido, se confirmó su localización al interior del Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. Parres".