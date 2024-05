¿Cuándo abrirá el Zócalo peatonal en la CDMX?

El próximo domingo 12 de mayo a las 10:00 horas será abierto a la población capitalina y a los visitantes el Zócalo peatonal, por lo que podrá ser recorrido caminando, en bicicleta y en patines.

El proyecto del Zócalo peatonal se hizo para garantizar el libre tránsito de los peatones, resaltar el valor histórico y cultural de las edificaciones albergadas en el sitio, así como rescatar, dignificar y revitalizar el uso del espacio público para que las personas que transiten por la zona.

Martí Batres invitó a los capitalinos a la caminata oficial en el Zócalo

FOTO: @LaSemovi

“Aquí voy a hacer una invitación oficial, que no he hecho: los invitamos a que nos acompañen a, ¿cómo le podemos decir? estrenar, a la caminata oficial en el Zócalo peatonal el próximo domingo a las 10 de la mañana, domingo 12 de mayo a las 10 de la mañana. Vamos a caminar ahí Zócalo, toda la calle que le daba vuelta a la plancha del Zócalo, ya fue rehabilitada (...) a caminar, a correr, se puede andar en bicicleta, en patineta, en patines, no en motocicleta, pero todo lo que sea no motorizado puede ir Zócalo de la ciudad de México”, señaló.

El 12 de enero de 2024, se publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para la peatonalización del Zócalo.

La calle 16 de septiembre se mantiene en las mismas condiciones, y Francisco I. Madero permanece como un destino exclusivamente peatonal, mientras que avenida 5 de mayo y Tacuba continúan con el tránsito vehicular.

