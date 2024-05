Banda MS tocará el 15 de septiembre en el Zócalo, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Banda MS se presentará en el Zócalo el 15 de septiembre, lo que será la última ceremonia que encabece del Grito de Independencia. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, resaltó que la banda “van a cobrar poco”.

Cuando presumía la baja en la incidencia delictiva, dijo que las bandas del crimen organizado se crearon durante el periodo neoliberal. Fue en ese momento que hizo el anuncio luego de que los invitó el 11 de abril.

El presidente dijo que los invitó el 11 de abril. Foto: Presidencia

¿Cuándo estará Banda MS en el Zócalo de la CDMX?

“Que por cierto va a venir la Banda MS, el 15, 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas cuando Alejandro les dijo, es que el presidente les está invitando nada más que no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho.

“Sí, sí, sí, sí, le dijo,el gerente, conductor, manager, si tengo lleno el teléfono, para que vean lo que es la Mañanera, que ya nos pidió el presidente que si queríamos tocar y sí, claro, claro que sí, ya se concretó, no nos vamos a rayar, es decir, que van a cobrar poco y son muchos los integrantes, entonces ya les invitamos, bueno, de esas otras bandas”, contó.

Antes, el presidente dijo que la disminución que se tiene es el robo y secuestro, no en homicidios.

“En los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos, donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas y cuando crees, ahí te lo dejo de tareo, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos, durante el periodo neoliberal o neoporfiristas, las bandas más famosas, no estoy hablando de la cultura”, apuntó.

BRC