CDMX se volvió más conservadora, dice AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López, la ciudad de México se ha ido “volviendo más conservadora” y es la “sede de los fifís”.

Criticó que la capital del país, de donde fue jefe de gobierno, pasó de ser una urbe de vanguardia, fraterna y progresista, tiene el problema de que “se concentran los medios de manipulación más importantes del país”.

“Últimamente, porque no era así la Ciudad de México, la gente en la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco, y siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre.

“La gente de Iztapalapa me sacó adelante cuando la… bueno, no puedo hablar más. La gente pobre, la gente humilde, la gente de las colonias, de los barrios, porque la Ciudad de México está llena de pueblos, de barrios. La mayoría del territorio de la Ciudad de México”, afirmó.

El presidente indicó que en una encuesta sobre aceptación levantada en la ciudad de México aparecía en “el último lugar”.

“No le apruebo, o sea, tengo más aprobación que desaprobación, pero estoy, me acuerdo, aquí como en Aguascalientes, que sí entiendo lo de Aguascalientes, como lo de Guanajuato, pero la ciudad. Sí, siempre he contado con mucho apoyo y aquí nacieron todos los programas de bienestar que se están aplicando en todo el país”, manifestó.