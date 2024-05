Acueducto Seri destruye flora de Hermosillo, denuncian organizaciones civiles

La organización Caminantes del Desierto denunció públicamente que la obra de construcción de un acueducto que se construyen la costa de Hermosillo para dotar agua a las comunidades Seris de Punta Chueca y el Desemboque, se está realizando sin contemplar medidas de remediación, aun y cuando se están destruyendo la flora del lugar.

A través de sus redes sociales, compartieron videos donde maquinaria pesada está tumbando un cardón, que son árboles endémicos del desierto Sonorense, sin embargo, en la construcción de este acueducto no les importa tumbarlos. Se informó que la obra del acueducto El desemboque – Punta chueca, es parte del Plan de Justicia Sería que realiza el gobierno Federal en Sonora, el cual está a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Caminantes del desierto aclaró que el Manifiesto de Impacto Ambiental se publicó en la Gaceta ecológica del 11 de abril y en ella aseguran que no hay impacto directo en el elemento flora ni se contempla desmonte de árboles, ya que aseguran que no existen en el sitio de la obra y por lo tanto no incluyen medidas de prevención o remediación, cuando las imágenes que se comparten marcan todo lo contrario.

El cardón es una especie de cactáceos que logra alcanzar hasta los 20 metros de altura, son de los más altos del mundo y tumbarlos representa un daño irreparable. El video donde la maquinaria tumba un ejemplar de esta planta fue grabado a inicios de mayo por integrante de la etnia Seri y generó gran descontento, pues ahí son muy respetuosos de su flora y fauna.

Estado niega impacto

Por su parte, el Gobierno del estado de Sonora emitió un comunicado a través de sus medios oficiales donde aseguró que la obra se lleva a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) y se cumple con el cuidado y su preservación del medio ambiente.

“En este proyecto, el cual mejorará la calidad de vida de más de mil personas que habitan en territorio Comcaac, se trabaja para llevar desarrollo y garantizar el cumplimiento del Plan de Justicia para este pueblo originario. Asimismo, se resolverá la demanda hecha por la comunidad Seri de contar con infraestructura y equipamiento necesarios, sustentables y de buena calidad para dotar de los servicios de agua potable suficiente y el saneamiento adecuado para las viviendas y los espacios comunitarios, asi´ como otros servicios públicos”, señala el comunicado.

Terminan aclarando que dentro del proyecto se garantiza que cualquier afectación que se realice en la zona será remediada conforme lo estipula el manifiesto de impacto ambiental.

La obra

Según la licitación pública “LSO-926006995-022-2024”, publicado en el portal de Compranet Sonora, la obra “construcción del Acueducto Punta Chueca – Desemboque, de los Seris en varios municipios, se le adjudicó mediante una Licitación Simplificada a la empresa “Grupo Total Inbas SA de CV”, por un monto total de 154 millones 104 mil pesos.

También se invitó a participar con una propuesta a las empresas VYYDAAYAC Inmobiliaria y Construcciones SA de CV, y de Suproyco Adena SA de CV, las cuales fueron desechadas finalmente. El falló se emitió el 12 de abril del 2024 y en se estipulo que la obra debe iniciar el 22 de abril y se tiene un plazo de 135 días naturales para terminarla, es decir, hasta el 03 de septiembre.

