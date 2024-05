Fuga de gas natural deja al menos una persona intoxicada en la colonia El Rosario

La tarde de este martes 21 de mayo se registró una intensa movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México (CDMX), debido a una fuga de gas natural reportada en un domicilio de la colonia El Rosario perteneciente a la alcaldía Azcapotzalco. Los primeros reportes arrojan que al menos una persona resultó intoxicada por el incidente.

Al lugar de los hechos arribó tanto personal de la empresa que suministra el servicio como de distintas instancias, entre las que destaca la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país.

Sigue leyendo:

Desalojan a 10 personas por fuga de gas en edificio de la Benito Juárez

Fuga de gas deja quemaduras a un hombre en puesto de comida en Iztapalapa

¿Cómo fue que ocurrió la fuga de gas en la colonia El Rosario?

Se presume que en la vivienda estaban haciendo una excavación. Créditos: Foro Tv/captura.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, lo que presuntamente ocurrió la tarde de este martes fue que en el patio de la vivienda afectada se estaba realizando una excavación. No obstante, el hacerla terminó provocando la ruptura del tubo de gas natural.

Cabe mencionar que dicha situación generó alerta al momento en el que el gas que comenzó a salir fue tal, que hizo que personas del sitio comenzaran a registrar signos de intoxicación. Esto especialmente en una de ellas que tuvo que ser atendida en el sitio con la posible necesidad de traslado a un centro médico.

No sólo es el gas natural: ¿Cómo identificar si un tanque está en mal estado?

Cualquier emergencia puede ser reportada al 911. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Las fugas de gas natural no son las únicas que pueden ocurrir. En este sentido, y de acuerdo con información dada a conocer por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, las y los consumidores de gas L.P no deben aceptar un tanque si se percatan de que no se encuentra en condiciones óptimas para ser usado. ¿Cuáles son las señales de alerta? Te las mencionamos a continuación:

presentar corrosión o abolladuras

no tener sello de garantía

tiene alteraciones en su forma

registra alguna fuga

persiste el olor a gas

Finalmente, cabe mencionar que en caso de que se llegara a presentar una emergencia relacionada con las fugas de combustible se puede solicitar el auxilio antes las instancias competentes. Para ello hay distintas alternativas como las siguientes: