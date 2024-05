AMLO reprocha a Joe Biden falta de respuesta a su decálogo para atender crisis migratoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reproche a su par estadounidense Joe Biden por no responder aún al decálogo que le propuso para atender la crisis migratoria en el continente, en el que México pide que Estados Unidos destine 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe y evitar con ello que sus comunidades emigren.

“No ha habido respuesta”, dijo el mandatario federal en la conferencia 'Mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El presidente reprochó que no destinen dinero a los países de América Latina. Foto: Archivo

López Obrador dijo que a su criterio le “parece mucho lo que (EU) están destinando a las guerras, pero no lo que destinan al desarrollo”.

“No me digan que es poco, porque acaban de autorizar 90 mil millones de dólares para Ucrania y para los que está sucediendo en el medio oriente”, agregó.

En el decálogo, López Obrador también pide la regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos; suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios.

Además, levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios; mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el actual gobierno de Estados Unidos, y no optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema: es "pura propaganda política electoral", dijo.

