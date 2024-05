AMLO presume nivel de aprobación en encuesta de El Heraldo de México en la Mañanera

Este jueves 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió los resultados de la encuesta de abril realizada por Covarrubias y Asociados, para Heraldo Media Group, en la que el 70 por ciento de las personas consultadas aprobó su desempeño, mientras que sólo el 18 por ciento lo desaprueba, 10 por ciento ni lo aprueba ni lo desaprueba y sólo el 2 por ciento de los encuestados dijo que “no sabe”.

"Déjenme presumirles, tirar un poco de aceite, miren hoy salieron dos encuestas de periódicos de México", expresó el tabasqueño.

AMLO se pronunció sobre la encuesta del Heraldo. Foto: Especial

AMLO presume resultados en encuestas

López Obrador también se refirió a la encuesta a nivel nacional que realizó el Financiero, en la que, a un mes de las elecciones presidenciales en las que contenderán Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum, obtuvo 60 por ciento de aprobación.

"Son como 10 puntos de diferencia, si se hace una encuesta telefónica a una de vivienda, miren, 70. Como decía el finado periodista, mi paisano, don Trino Malpica -'ahí queda eso'-", dijo el mandatario mexicano.

El jefe del Ejecutivo destacó que tiene más apoyo con la gente que no tiene teléfono ni internet, "con los más pobres es donde tengo más apoyo", refirió durante su conferencia de prensa; sin embargo, dijo que los sectores de clase media lo están apoyando.

"La mayoría de las clases media, hay un sector nada más aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, ese sí no, no, no comparte nuestra manera de pensar y de ser, y están en todo su derecho", manifestó.

