Si muere Xin Xin, ya no habrá otro panda mexicano. Te explicamos porque

Xin Xin es la última panda que nació fuera de China, el último ejemplar de este animal también que no le pertenece al país asiático y su muerte significaría que también morirá el último panda mexicano. En 1975, China le regaló una pareja de pandas a distintos países, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y México.

Aquí llegaron Pe Pe y Ying Ying, unos días antes de la celebración de la Independencia, pues un 10 de septiembre pisaron el territorio nacional dos bebés pandas de un año de edad. De este par nació Xin Xin, el panda más famoso en la historia de nuestro país, gracias a que es el primer panda mexicano, es tan famoso que incluso Yuri, una cantante mexicana, le dedicó una canción en 1982.

El gobierno de China alquila a los animales para su preservación.

¿Por qué ya no habrá más pandas mexicanos?

México es el único país que todavía tiene un panda, de hecho es el único ejemplar en el mundo que no es de origen chino. Pero aunque intentaron reproducirla no lo consiguieron, por lo tanto la esperanza de tener otro bebé blanco y negro se perdió cuando no se pudo embarazar.

Por lo tanto ya no tendrá descendencia, así que los únicos pandas que quedan en el mundo le pertenecen a China, y ha sido tanto el alboroto que esto ha ocasionado que el país asiático ha solicitado que se regresen los ejemplares que renta alrededor del mundo, o por lo menos en América, pues en noviembre de 2023 los pandas que estaban en Estados Unidos ya fueron mandados al otro lado del mundo y pronto será retirado del zoológico de Atlanta los ejemplares de pandas.

Xin Xin nació en México, es la única panda con vida que nació fuera de China.

¿Por que los pandas le pertenecen al gobierno de China?

En realidad al ser especies que nacen en China el gobierno decidió alquilarlos durante un periodo de 10 años, este acuerdo puede renovarse pero dependerá de ambos países. Si los pandas llegan a reproducirse en otro país y nace un ejemplar, este no le pertenecerá al gobierno del país donde naciera el animal, si no al gobierno de China. Aunque puede quedarse también como parte de la renta al gobierno, aunque deben devolverlo a la edad de apareamiento.

La renta de estos ejemplares cuesta entre 1 y 2 millones de dólares por pareja cada año, aunque también se debe considerar que deberán adaptar los espacios para estos animales. En 2023 China le solicitó al gobierno de Estados Unidos que le devolviera a sus ejemplares, aunque argumentó que luego le mandará otros.