¿Qué pasó en Plaza Mítikah? Negocios cierran antes hoy 18 de mayo

Plaza Mitikah tuvo una dura jornada, pues este 18 de mayo de 2024 tuvieron que cerrar varias tiendas antes de la hora establecida por las autoridades. La gente que acudió a la zona para realizar compras o simplemente dar un paseo, encontraron un Centro Comercial colapsado.

Se trató de una serie de apagones en la electricidad que no dejaron que la jornada laboral continuara de manera normal, al no tener gran visibilidad, las tiendas y sus trabajadores enfrentaban un caso de vulnerabilidad, por lo que decidieron no seguir atendiendo hasta que se restablezca la luz.

Se reportan apagones en Plaza Mitikah

La gente, después de aproximadamente 40 minutos, también optó por salirse de la plaza y continuar su día o su recorrido por otras partes de la Ciudad, incluso regresar directamente a su casa. Hasta el momento, no se han dado a conocer daños en la plaza o en sus locales.

La plaza no dio información alguna sobre el cierre de su plaza comercial a lo largo del día o durante los siguientes días. Hasta el momento, se tiene planeado que el domingo se abra normalmente, desde las 11:00 de la mañana, para que toda la familia pueda acudir.

¿Dónde se ubica Plaza Mitikah ?

Plaza Mitikah es el Centro Comercial que se ubica dentro de uno de los proyectos mobiliarios más grandes de América Latina, donde también hay oficinas y hay departamentos, además de una espectacular plaza con diversos negocios. Es reconocido como un "Luxury Fashion Mall".

En su interior podrás encontrar hasta 280 espacios comerciales en cinco pisos que contemplan la moda, el entretenimiento, gastronomía, cines, videojuegos, tiendas departamentales, entre muchas otras cosas que harán de tu experiencia un momento único y para recordar por siempre.

Plaza Mitikah está ubicada en Avenida Río Churubusco número 601, en la Colonia Xoco, delegación Benito Juárez. Está abierta en un horario de 11:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche durante los 365 días del año. Puedes consultar en redes sociales o su página oficial, más información sobre cada comercio.