VIDEO | Momento exacto en que agua de canal y de lluvia arrastran camioneta con una familia a bordo

Durante la media noche del miércoles 15 de mayo habitantes de Ecatepec fueron afectados por el desbordamiento de un canal, luego de las lluvias torrenciales que acontecieron a altas horas de la noche en la colonia San Andrés de la Cañada, al noreste del Estado de México.

Videos que circulan en las redes sociales han evidenciado las inundaciones que han ocurrido en el municipio, al punto de arrastrar camionetas con familias enteras a bordo, por lo que mexiquenses decidieron refugiarse de las lluvias durante la noche del miércoles y esperar a que terminara el desborde del canal.

Protección Civil de Ecatepec no ha informado sobre la posible cifra de heridos, no obstante, compartió en sus canales oficiales una serie de recomendaciones para poder salvaguardar la integridad de las familias durante esta temporada de lluvias e inundaciones, entre ellas evitar caminar en calles inundadas, intentar refugiarse hasta que pasen las lluvias, alejarse de los postes y árboles durante tormentas eléctricas, así como encender las luces y no pasar charcos a altas velocidades mientras se maneja.

En base al Servicio Meteorológico Nacional, el día de hoy 16 de mayo Ecatepec tendrá un máximo de 31 grados, presión de lluvia del 1 por ciento, nubosidad del 25 por ciento, así como ráfagas de viento que llegarán hasta los 45 kilómetros por hora. En tanto, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 15.

Además, se espera que para la noche la temperatura llegue a los 31 grados, con una previsión de lluvia del 1 por ciento, nubosidad del 3 por ciento y ráfagas de viento de 37 kilómetros por hora.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias?

La llegada de la temporada de lluvias será un gran alivio para numerosos estados de la República, puesto que en las últimas semanas las altas temperaturas han batido récords y han obligado a los mexicanos a utilizar por largas horas el aire acondicionado.

Por fortuna, el SMN espera que la temporada de lluvias inicie en los próximos días, con posibles precipitaciones desde el fin de semana, especialmente en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, , Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,Estado de México, Campeche y Yucatán