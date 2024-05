No falta la energía eléctrica y hemos cumplido con no aumentar el precio de la luz, dice AMLO

Frente a los “apagones” en el país presentados en los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves que falte energía eléctrica en México y a cuatro meses de concluir su gobierno presumió que ha cumplido su compromiso de no subir las tarifas de electricidad a los usuarios.

"Subrayar que no sólo no falta la energía eléctrica sino que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la luz, ya estamos a cuatro meses de concluir y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz en nuestro país, esto en beneficio de los consumidores”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.