Billetes 5G: alertan sobre la venta de dinero falso en redes sociales

La falsificación de billetes es un problema que ha persistido por décadas y el avance de la tecnología ha permitido que se genere dinero falso casi idéntico al original, el cual, ha alcanzado la denominación 5G por su alta calidad y durante los últimos meses la comercialización de este tipo de papel dinero a través de plataformas digitales se ha convertido en algo frecuente, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que hay que saber al respecto para que te evites problemas con la ley por el uso de este papel dinero apócrifo.

De acuerdo con información emitida por el Banco de México hasta hace unos años, la serigrafía y la impresión offset eran las dos técnicas más empleadas para falsificar billetes, sin embargo, desde la llegada al mercado de las impresoras digitales, esta técnica ha permitido la impresión de billetes apócrifos que fácilmente podrían pasar como genuinos por su alta calidad, por lo cual, dicho papel moneda ha aumentado su producción y circulación.

La referida institución monetaria también reveló que los billetes más falsificados son los de 500 y los de 200 por lo que hay que poner especial atención en revisar los billetes de estas denominaciones para evitar ser estafado.

Así se venden los billetes 5G en redes sociales

Además de emplear las nuevas tecnologías para la falsificación de billetes, estos grupos delictivos también se han valido de las redes sociales para comercializar sus productos apócrifos y para muestra de ello solo basta escribir “Billetes 5G” en el Marketplace de Facebook donde se encuentran disponibles distintas ofertas para comprar dinero falso.

En una de las publicaciones en cuestión se ofrecen billetes falsos de la más alta calidad, además, señalan que se hacen envíos a través de apps de delivery, así como entregas personales dentro de la Ciudad de México.

Respecto al precio de estos billetes, se ofrecen billetes falsos por la cantidad de 5 mil pesos a cambio de 700 pesos, 8 mil a cambio de mil 200 pesos, 15 mil a cambio de 3 mil 500 pesos y 30 mil por 5 mil pesos, lo cual, podría resultar sumamente tentador para muchas personas, sin embargo, la compra de estos billetes también implica un riesgo pues el almacenar, distribuir o producir monedas o billetes falsos es considerado un delito federal, el cual, se castiga con una pena de entre 5 y 12 años en prisión, además de una multa que podría superar los 50 mil pesos.

¿Qué se debe hacer cuando se recibe un billete falso?

Tratar de recircular un billete falso no es una opción, pues como se dijo antes, es considerado como un delito, por lo que se debe llevar la pieza presuntamente falsa a una sucursal bancaria, la cual, a su vez se encargará de enviarla al Banco de México para su análisis, no obstante, antes de que esto suceda, la persona que llevó dicho billete al banco deberá llenar un formato para darle seguimiento al análisis y en caso de que dicho papel monera resulte falso, el Banco de México lo resguardará y no se podrá recuperar el importe correspondiente, mientras que si resulta auténtico, el banco que recibió el billete deberá reembolsar el importe correspondiente al interesado.