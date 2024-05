¿Qué fue del exprofesor de la UNAM que vivía con 124 toneladas de basura en Ecatepec?

"Estoy tratando de sobrevivir, barro banquetas, pinto casas y ayudo a levantar y colocar un puesto en un tianguis, me pagan entre 20 y 50 pesos por cada trabajo", contó Antonio Freyermuth Moreno, ingeniero civil y exacadémico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que habitaba una casa cubierta con 124 toneladas de basura en la colonia Ciudad Azteca tercera sección en Ecatepec, Estado de México.

Casa del exprofesor antes de ser limpiada. Foto: Municipio de Ecatepec

En el marco del Día del Maestro, El Heraldo de México dio seguimiento al caso del exprofesor, quien por un asalto que sufrió en el paradero de Indios Verdes estuvo en estado de coma por un par de meses, por lo que perdió su empleo en la Máxima Casa de estudios.

El DIF Ecatepec, sólo le dio unas comidas

Por lo anterior, el DIF de Ecatepec en septiembre de 2023, se comprometió a apoyar al exdocente, cuyo caso se hizo viral, pues daría conferencias en planteles escolares para que compartiera sus experiencias y conocimientos con los jóvenes del municipio, sin embargo, esto no ocurrió.

“El DIF (municipal) quedó en que me iban ayudar y nada, al principio me pagaron unas comidas, después ya nada, iban a tramitar mi credencial ante el INE pero con lo de la veda electoral, ahorita no se puede”.

Antonio Freyermuth Moreno. Foto: Augusto García

Sobre la Pensión Bienestar, el ingeniero de 72 años de edad, quien padece dolor en las piernas, dijo que las autoridades le pidieron esperar ocho meses, pero que si quería apresurar el trámite, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le girara una carta para hacerlo.

“Para la Pensión del Bienestar, me dijeron que si está autorizada la tarjeta pero no me la puedan dar hasta que me toque, aproximadamente hasta dentro de ocho meses. Pero si hay una carta de AMLO que llegue al Edomex, con mucho gusto me la dan ...”, expresó.

Sobre si tendrá alguna oportunidad de dar clases nuevamente en la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que autoridades se acercaron a él, y le dejaron la puerta abierta de una posible reintegración como docente, pero sin comprometerse. Cabe destacar, que la casa del ingeniero ya luce despejada sin desperdicios de PET. Además, el muro de la fachada fue reconstruido y ya cuenta con un zaguán de herrería.

Fachada de la casa del ingeniero Antonio con las 124 toneladas de basura (agosto 2023). Foto: Municipio de Ecatepec

Fachada de la casa del Ingeniero Antonio en la actualidad. Foto: Augusto García

Casa del ingeniero con las 124 toneladas de basura (agosto 2023). Foto: Municipio de Ecatepec

Casa del ingeniero en la actualidad. Foto: Augusto García

Surgen problemas con vecinos tras salir su caso en televisión

Antonio Freyermuth comentó que tras salir en la televisión no todo le benefició, pues algunos vecinos se dedicaron a desprestigiarlo, incluso dos de ellos fueron a un Conalep donde años anteriores había trabajado como docente para que les confirmaran si era un violador de adolescentes.

“Con lo que pasó en la televisión, dos vecinos fueron hablar con ellos (con personas que me ayudaron) y les dijeron que no me dieran trabajo, porque yo era un ratero y hasta ahora, soy un violador”.

“Incluso, dos vecinos fueron al Conalep en una de las escuelas donde yo trabajé para que les dieran una lista de las niñas que supuestamente violé, pero no obtuvieron nada”, relató.

Antonio Freyermuth Moreno mostrando su único traje. Foto: Augusto García

Sigo solo, mi hija no me ha contactado

Sobre si su hija Martha, quien vive en España, lo contactó tras salir su caso en los medios de comunicación, dijo “ella no me vio (en TV), porque no se ha comunicado conmigo, lo último que supe es que regresaría a México por la pandemia de Covid pero no sé nada de ella”.

Recordó que su esposa y otro de sus hijos ya fallecieron varios años atrás, por lo que actualmente se encuentra solo acompañado por sus dos perritos: Pewi y Perrín.

Perrín y Pewe, perros del exprofesor. Foto: Augusto García