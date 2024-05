No eres tú, es el calor... expertos aseguran que el clima provoca emociones negativas y episodios violentos

Las olas de calor no sólo afecta tu salud física o tu piel, también pueden afectar tu salud mental, expertos aseguran que pueden provocar algunas emociones negativas, así que no te sorprenda si un día te siente más irritado, con insomnio, molesto, con estrés o incluso depresivo, pues las altas temperaturas podrían ser responsables de estos episodios.

No eres tú, es el calor lo que a la mayoría tiene irritados, pues según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en los últimos 5 años se ha estudiado más a profundidad cómo el calor afecta la salud mental de las personas pues con las olas de calor que cada vez son más frecuentes e intensas, provocando cambios de humor, sobre todo en los conductores de autos.

El calor provoca emociones negativas.

Crédito: Pexels

Las altas temperaturas están relacionadas al aumento de consumo de drogas

Según Asociación Estadounidense de Psiquiatría en una entrevista para The New York Times, las altas temperaturas están relacionadas con un aumento de los suicidios, según las últimas investigaciones. De hecho se observa que el calor se ha asociado con un aumento de los delitos violentos y las agresiones, pero no sólo eso, también se relaciona directamente con las emergencias reportadas en hospitales y el aumento de ingresos en instituciones psiquiátricas.

También se ha relacionado con muertes en personas con esquizofrenia, demencia, psicosis y consumo de drogas. Por cada 1 grado Celsius que aumenta la temperatura el riesgo de muerte entre los pacientes con psicosis, demencia o consumo de sustancias aumenta casi un 5%.

El calor puede provocar episodios depresivos.

Crédito: pexels

También aumenta el número de suicidios por las altas temperaturas

En la investigación presentada, los científicos que han estudiado esta relación, y se percataron de un aumento del 0,7% de los suicidios relacionados con el incremento de las temperaturas y de un 4 a un 6% de aumento de la violencia, incluidos los homicidios, aseguran que el calor no solo aumenta los sentimientos como la irritabilidad y la ira, sino también enfermedades mentales como la ansiedad, la esquizofrenia y la depresión.

Las personas más vulnerables a estos cambios son los adultos mayores, los adolescentes y las personas con enfermedades mentales preexistentes son especialmente vulnerables, al igual que las personas sin hogar o de nivel socioeconómico bajo.