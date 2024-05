¡La culpa no es de ellos! Estos son los daños de la revictimización a menores de edad víctimas de la violencia

María José, una adolescente de 17 años de edad, fue víctima de feminicidio en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX). No obstante, la violencia de género que vivió no terminó con su fallecimiento, sino que continuó con las filtraciones, titulares y publicaciones que se hicieron afectando su proceso y revictimizándola, una situación que se repite en varias historias del país.

En El Heraldo de México entrevistamos a Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien explicó cuáles son las implicaciones de la revictimización en menores de edad, qué pasa cuando hay presuntos agresores que son niños o adolescentes y cómo podemos evitar que las víctimas sean doblemente violentadas desde medios de comunicación o la sociedad misma.

De acuerdo con Tania Ramírez, la revictimización hace referencia al momento en que hay una persona que ha sido víctima de la violencia y que en el tratamiento de su caso “se cometen errores voluntarios o involuntarios” que terminan profundizando las faltas hacia sus derechos.

“Por ejemplo, en el caso de una niña o mujer que sufrió violencia sexual, decir cosas como ‘iba vestida de una manera muy provocativa’ no solamente no ayuda a decir que el responsable no debió hacerlo, sino que además coloca la culpabilidad en la mujer, eso es un caso de revictimización”, ejemplificó la también Lic. en Letras Hispánicas.