VIDEO: Se levanta la tierra en Tláhuac, vecinos aseguran que no es un problema nuevo

A través de redes sociales, se difundió un video donde se puede ver un tope irregular en una calle de la alcaldía Tláhuac, vecinos aseguran que creció de la noche a la mañana.

El supuesto tope fue captado y difundido por la página de Facebook “Viva Zapotitlan”, quien aclar�� que el evento sucedió entre la avenida Independencia y la calle niño perdido de la colonia Zapotitlan. En la grabación se ve a personal de protección civil y policía municipal llegando al lugar de los hechos.

Sigue leyendo:

Se activa la contingencia ambiental en el Valle de México hoy, jueves 9 de mayo

El usuario de X @chamedpony, compartió fotos de como el asfalto se rompió por el levantamiento de la tierra, en el que se puede ver afectaciones en la banqueta y sobre la avenida, no se reportaron daños en casas aledañas. Además, asegura que Protección Civil dijo que no significaba un riesgo para la población, sin embargo, las autoridades no han dado un parte oficial.

No es un problema nuevo

En la publicación vecinos de la zona dijeron que esto no es un problema nuevo ni el único espacio que ha sido afectado en la delegación, lo que dio lugar a diversos supuestos de lo que pudo haber pasado.

“No será brujería?”, comentó Armin Nazari Lu, mientras otros culpan a las fiestas regionales “Sigan haciendo sus carnavales”, escribió León López. Incluso algunos señalaron a la administración actual por los hechos: “Es culpa de Morena”, redactó Jesy Rojano.

“Pues realmente esos desniveles se han estado haciendo en toda la delegación en mayor o menor tamaño, toda la avenida Tláhuac parece montaña rusa, y son cambios recientes, la avenida no estaba así hace 10 años. Todavía hace menos de 5 años desde mi casa podía ver la avenida Tláhuac, ahora ya no se alcanza a ver, pareciera que hubiera pequeña loma casi llegando a la avenida. (Cabe mencionar que la Av Tláhuac me queda a media cuadra)”, comentó Isis Mireles, vecina de la colonia.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: captan a profesora “desesperadamente” dando RCP a alumno fallecido de la UNAM

Los vecinos también compartieron que en lugares cercanos a donde se elevó la tierra, se han empezado a formar lo que parecen pequeños socavones, por segunda ocasión, pues supuestamente ya habían sido solucionado por autoridades locales.

“En la calle de Manuel M. López saliendo del metro nopalera, al lado de donde esta el psiquiátrico justo casi enfrente de una granja de aves de la UNAM, se ve que se está abriendo o levantando el asfalto, hay que tener precaución como que se quiere hacer un socavón, ya se había hecho uno y taparon, pero dejaron los pedazos ahí todo lo hacen al aventón.” aseguró Brooke Maldonado Vhsng.

LA/TJM