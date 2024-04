"Creíamos que nunca volvería a amanecer", así se vivió el eclipse en 1991 en la CDMX

El 11 de julio de 1991 la Ciudad de México fue testigo de un eclipse solar que provocó una penumbra de 6 minutos y 54 segundos, sin embargo, no toda la población capitalina disfrutó a plenitud este fenómeno astronómico pues para algunas personas los momentos de oscuridad estuvieron acompañados por temor y angustia ya que existían distintas creencias que mancharon el ambiente con tonos apocalípticos.

Durante una entrevista con El Heraldo de México, la señora Regina Máximo, quien está próxima a cumplir 59 años de edad, recordó cómo vivió el eclipse solar de 1991, sin embargo, no tiene muy buenas memorias de aquel evento astronómico pues señaló que el hecho de no haber presenciado un evento de tal magnitud con anterioridad le generaba incertidumbre, además, señaló que, por creencias de su madre, llegó a pensar que una vez que la oscuridad de apoderó del ambiente jamás volvería a amanecer.

El eclipse de 1991 tuvo una duración de casi siete minutos en su fase total en CDMX. Foto: Pixabay

“Nos enteramos por las noticias, pero no sabíamos bien qué iba a pasar, yo nunca había visto uno, pero mi mamá, nos dijo a mí a mis hermanos que nos juntáramos porque ella decía que probablemente ya no iba a amanecer y nos íbamos a quedar a oscuras”, comenzó a relatar la señora Regina Máximo, quien en 1991 años tenía 25 años de edad y recuerda haber observado el eclipse solar desde la zona norte de la Ciudad de México.

En otro momento de la charla, la señora Regina mencionó que durante los momentos de oscuridad se percató que los animales tuvieron un comportamiento atípico, además, menciona que debido al temor que le generó este acontecimiento natural, los casi siete minutos de oscuridad le parecieron eternos.

En la CDMX no se podrá apreciar la fase total del eclipse solar del 8 de abril. Foto: Pixabay

“Recuerdo que muchos gallos comenzaron a cantar y en el caso de los perros se escuchaba que ladraban y otros aullaban, en ese momento, la verdad me dio miedo, porque la oscuridad fue total, aunque duró poco, se me hizo eterno, mi papá estaba asustado en especial, nos dijo que nos encerráramos, pero cuando volvió a aparecer la luz me sentí más tranquila”, señaló.

Para finalizar, la señora Regina Máximo señaló que en 1991 las campañas de seguridad para ver el eclipse solar eran muy pocas, lo cual, ha cambiado por completo para el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril, el cual, ahora podrá disfrutar desde otra perspectiva pues señala que ya no tiene temor debido a que hay más información al respecto.

“Yo no recuerdo que hubiera mucha información sobre la seguridad, pero de igual manera no vimos de forma directa el eclipse, creo que por el miedo que nos generó mi mamá, pero ahora es diferente, ahora ya hay más información y sé que la oscuridad solo será unos momentos y en todos lados hay recomendaciones de seguridad”, finalizó.

“Algunas personas dejaron de trabajar para ver el eclipse”, recuerda un capitalino pensionado

Por otra parte, Paulino Téllez (62 años de edad), habitante de la Ciudad de México, recordó que cuando ocurrió el eclipse de 1991 se encontraba trabajando en una empresa ubicada en la colonia Industrial de la alcaldía Gustavo A. Madero y mencionó que le fue posible ver el extraordinario fenómeno debido a que la careta con la que realizaba trabajos de soldadura así se lo permitía, además, mencionó que mucha gente detuvo sus labores para ser testigos del fenómeno.

“Yo estaba trabajando, lo vi con una careta con la que soldábamos, sí pude ver un momento el sol, en ese entonces se hicieron muy escasos esos filtros, todo mundo los quería. Me acuerdo que algunas personas sí dejaron de trabajar para salir a ver el eclipse”, comenzó el señor Téllez, quien en 1991 tenía 28 años de edad.

Los filtros para soldar deben tener un grado de opacidad del 14 para poder ver el eclipse solar. Foto: weldershopco.com

Por último, Paulino Téllez, quien ahora se encuentra pensionado, recordó que en 1991 resultaba un tanto complicado adquirir unos lentes especiales para poder ver el eclipse, lo cual, es sumamente contrario a la actualidad, sin embargo, mencionó que, en su caso optará por ver el eclipse a través de un filtro para soldar, pero advirtió que solo será durante algunos minutos pues no quiere exponerse por un tiempo prolongado a los rayos dañinos del sol.

“En el 91 ya vendían lentes, pero fue muy poco, era difícil conseguirlos y eso ahora es diferente, hay una buena distribución de lentes y en mi caso, tal vez lo vea usando un filtro para soldar, pero solo un momento y después me voy a resguardar del sol, escuché que hace daño”, concluyó.