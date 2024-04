Eclipse solar 2024: Sigue EN VIVO desde tu celular aquí

Para poder seguir el Eclipse Solar este 8 de abril en vivo, la primera la emisión oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés), comenzará a las 11:07 am, hora del centro de México del 8 de abril, y permitirá apreciar el fenómeno desde distintos lugares a lo largo del recorrido.

Cabe destacar que el espectáculo comenzará a las 9:51 horas. Se espera que el disco solar sea cubierto por completo de las 11:07 a las 11:11, y concluirá a las 12:32 horas. Esta transmisión se podrá seguir desde sus plataformas oficiales, tales como NASA TV, NASA.gov, la app de la NASA y su canal de YouTube.

Junto a The Exploratorium, también existirán otras formas de visualizar el evento, dos de ellas desde Torreón. La primera será una cobertura en vivo en español, que iniciará a las 11:45 am, tiempo del centro de México, y la segunda será sin comentarios ni interrupciones, comenzando desde las 10:00 am.

Sigue leyendo:

Eclipse solar: animación muestra el recorrido que tendrá en México

Eclipse total de Sol 2024: ¿cómo estará el clima el 8 de abril?

Eclipse Solar: en qué estados se podrá ver

En el continente americano, el fenómeno iniciará en Mazatlán, luego pasará por Durango, Torreón, Piedras Negras, Monclova y, posteriormente, por Estados Unidos y Canadá.

La ciudad clave donde se podrá observar en su totalidad el “anillo de fuego” será en Mazatlán, Sinaloa, donde se prevé que la entidad se oscurezca durante 4 minutos con 17 segundos.

Aunque se avistará en los tres países -por esta razón se le conoce con ese nombre- las condiciones climáticas más favorables y la duración de cuatro a siete minutos se registrarán en nuestro país, de acuerdo con la UNAM.

Se verá en la Ciudad de México

En la Ciudad de México se avistará cómo la Luna cubrirá aproximadamente 75 por ciento del disco solar, lo que ocurrirá a las 10:51 horas, alcanzará su máximo punto a las 12:14 para finalizar a las 13:38 horas. Para contemplarlo es necesario ubicarse en un sitio con cielo despejado y sin nubes.