Madre rompe en llanto luego de ser abandonada por su hija en un Aeropuerto | VIDEO

Un nuevo video ha causado gran conmoción y críticas en redes sociales. En esta ocasión se trata de nada más y nada menos que el de una señora que en medio del llanto contó que su hija "olvidó" pasar por ella al Aeropuerto de Utah en Estados Unidos y la dejó abandonada, a pesar de que ella en ningún momento hizo lo mismo hacia la joven.

Como era de esperarse, la grabación de la señora ha generado toda una conversación en las plataformas digitales, donde las y los internautas emitieron toda una serie de comentarios en los que incluso llegan a cuestionar la veracidad de la situación expresada por la mujer.

En una grabación de menos de un minuto de duración, una mujer expresó su sentir con relación al supuesto abandono en la que la dejó su hija. Y es que entre lágrimas, la señora contó que a su familiar "se le olvidó" que la iba a visitar y "la dejó en el Aeropuerto de Utah".

De acuerdo con el testimonio de la madre, lo que ocurrió fue que a su hija se le habría olvidado ir por ella cuando iba de visita. ¿La razón? La mujer contó que su familiar se fue con sus amigas a cenar.

"A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres y a mí no se me olvidaba ella, en ningún momento se me olvidó", expresó la señora en medio del llanto.