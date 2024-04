Al estilo de "Rosa Pastel", el nuevo tren de TikTok que conmueve por el destino de los jóvenes: VIDEOS

Los videos se han hecho virales en TikTok. TikTok

Hace unos mese se hizo volvió viral en TikTok la canción "Rosa Pastel" de Belanova y no precisamente para contar historias de desamor, sino para usar su letra como un reflejo de la realidad. De esta manera cientos de internautas compartieron el fragmento de "yo quería ser esa mujer" para presumir cuáles eran sus grandes sueños y aspiraciones, para después dejar ver la realidad muy alejada de éstos a la que se enfrentan.

Ahora, el trend está de regreso, pero con la canción "El día de mi suerte", misma que ha servido para repetir el mismo escenario en el que muchas personas comparten algunos de sus mayores momentos de éxito, ya sea bailando sobre un escenario o graduándose de las carreras de sus sueños para después mostrar a qué se dedican actualmente. Así, de nueva cuenta las redes sociales se han convertido en el espacio en el que muchos se preocupan por el destino de los jóvenes.

Y es que muchos de los jóvenes han tenido que olvidarse de sus sueños y aspiraciones por falta de oportunidades, algo que ha conmovido al Internet entero. Por supuesto, quienes han contado sus historias no sólo se han hecho virales en TikTok, sino que además han recibido un cobijo por parte de los espectadores con mensajes de apoyo e incluso contando sus propias experiencias.

"Me fue bastante bien en la Universidad, no será difícil encontrar trabajo para ejercer... Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando qué de mi vida será"

"Por fin me gradué, ahora sí a disfrutar de la vida... Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando qué de mi vida será"

"Quiero vivir del arte y hacer lo que me apasiona (2021).. Me tocó dedicarme a lo que menos quería", son algunos de los mensajes que se sumaron a este trend viral de TikTok.