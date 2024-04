Blink-182 cancela sus conciertos en CDMX; fans reaccionan con MEMES a la noticia

¡Tenemos muy malas noticias! Esta mañana despertamos con la sorpresa (no tan sorpresa) que Blink-182 volvió a cancelar sus conciertos en la CDMX, esto luego de que el miércoles pasado suspendió su show en el Palacio de los Deportes por problemas de salud de Mark Hoppus, quien más tarde ofreció disculpas a los fans.

Aunque en el primer comunicado aseguraron que las demás fechas no se verían afectadas, a horas de su nueva fecha programada, volvieron a cancelar los conciertos. A través de un comunicado Ocesa dio a conocer que "los shows de Blink-182, del 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México han sido cancelados debido a enfermedad".

Tras darse a conocer esta triste noticia, los fans y no fans de Blik-182 reaccionaron con tristeza, enojo y diversión en redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar para hablar de la indignación que sienten en este momento, ya que no es la primera vez que ocurre una situación como esta.

Los mejores MEMES tras la cancelación de conciertos de Blink-182 en CDMX

Y si tú también te quedarás estos dos días sin ver en vivo a la banda, aquí te compartimos algunos memes para que te tomes la situación con mucho humor.

