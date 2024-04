Mark Hoppus de Blink 182 pide disculpas por cancelar conciertos en CDMX

Mark Hoppus bajista de Blink-182 ha pedido disculpas sinceras, luego de que los fans criticaron su cancelación por enfermedad luego del concierto del pasado miércoles 3 de abril en el Palacio de los Deportes.

Pues a pesar de mencionar que tenía complicaciones en la garganta y una bronquitis aguda, el bajista salió a tocar el pasado martes 2 de abril, por lo que los fans no dejaron de tirar hate.

Blink-182 en concierto/Créditos: Especial

Mark Hoppus se disculpa públicamente por cancelar su concierto

Hay que destacar que Mark Hoppus es un ex paciente de cáncer, pues en el año 2022 venció un linfoma tras meses de quimioterapia por lo que cualquier enfermedad es muy complicada para él.

“No nos tomamos una cancelación a la ligera, sabemos que nuestros fans viajaron, hicieron planes, contrataron una niñera…Nuestra banda y equipo están enfermos, tuvimos muchas discusiones toda la mañana, buscamos soluciones pero esta es la realidad”, dijo Hoppus.

Pues no es la primera vez que Blink-182 cancela un concierto en nuestro país, por lo que los fans no dudaron en quejarse de la situación en redes sociales, por lo que Mark Hoppus no dudó en utilizar su canal de discord, para lanzar un mensaje de disculpa y agradecimiento.

“Estoy medicándome y he estado en cama en los últimos tres días a excepción de los show, inmediatamente me mediqué y estoy en tratamiento, espero estar listo para los shows de este fin de semana. Gracias por su preocupación y ayuda”, sentenció Hoppus.