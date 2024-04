Cancela la boda porque su novia no quiso ser la mamá de sus 3 hijos

En Nuevo León, una pareja que estaba a punto de vivir uno de los días más felices de sus vidas al casarse se vio eclipsada por la decisión de último minuto que llevó a cabo el novio tras enterarse que la mujer con la que iba a compartir el resto de sus días, no era lo que esperaba en cuanto al cuidado que debía tener con los tres hijos del hombre, indicó el novio en las redes sociales.

Todo estaba listo para que la pareja contrajera nupcias, el salón de fiestas para celebrar la festividad estaba listo para recibir a los recesión casados y a sus 200 invitados que los acompañarían en el día más importante de sus vidas; sin embargo, el novio identificado como James Flores desistió del compromiso y expuso las razones.

La celebración de la boda se canceló y el novio "traspasó" la fiesta. Foto: Archivo

¿Por qué la mujer no era buena madre para los niños?

James grabó un corto video en donde explicó el motivo por el que canceló la boda y el posterior festejo. En el clip difundido en las redes sociales, el hombre afirmó que aunque su pareja era una buena mujer, no es la persona que buscaba para ser la mamá de sus hijos.

“La quiero mucho, la amo, la respeto y ha sido una buena mujer pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero”: James Flores.

James informó que tras no llevarse a cabo su boda, intentó recuperar el dinero que invirtió para la fiesta del matrimonio, por lo que buscó “traspasar la boda”. En el video, el hombre estaba acompañado de una pareja que le compró la boda a James, quien estaba aliviado de haber recuperado su dinero.

El novio traspasa paquete de boda a otra pareja

“Yo busco a una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre”, aseguró el molesto novio que finalmente logró “traspasar” el paquete de su boda a otra pareja que gustosos aceptaron.

James enfatizó sobre la prioridad que tienen en sus hijos, por lo que dijo, prefirió no casarse con la persona que él pensaba lo iba a ayudar con el cuidado de sus vástagos. “Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero y después Dios me dará una esposa. O si no, pues ni modo, no pasa nada, ya soy feliz con mis hijos”.