VIDEO: novia cancela la boda en plena ceremonia civil, los invitados terminaron pagando la fiesta

En redes sociales se volvió viral el momento exacto en el que una novia dijo "no acepto" en plena boda civil. La protagonista de esta historia es Jessica Avilez - una joven de Colombia- quien se iba a casar con su prometido Santiago Restrepo, sin embargo, el día de la ceremonia frente al juez, la mujer cambió de opinión y sorprendió a sus familiares y amigos al cancelar el enlace matrimonial cuando el juez estaba listo para declararlos esposos en Chinú, Córdoba.

La grabación viral muestra a la pareja frente al juez a nada de convertirse en esposos. No obstante, cuando se le preguntó a la mujer si estaba de acuerdo con la unión ella respondió que no. Ante los ojos de los invitados y de su prometido, Jessica explicó que no quería casarse debido a que la familia de su pareja se había comprometido a pagar la fiesta y al final no habían cumplido.

La mujer se negó a casarse con su prometido.

El novio huye para no pagar la fiesta

De igual manera, Jessica externó que el trato que le daba la familia de su prometido a sus hijos era una razón suficiente para terminar con la boda. Agregó que la madre de Santiago era una mujer mentirosa y que su novio se dejaba "mandar" por su padres. Algunos invitados celebraron el valor de la mujer y le aplaudieron por terminar con la relación, mientras que miembros de la familia del novio salieron furiosos de la ceremonia.

En otra de las grabaciones se ve a Santiago y a sus padres abandonando el lugar donde se llevó a cabo la boda. En las grabaciones se escucha que el novio salió del sitio en medio de abucheos y ataques verbales por parte de los invitados, quienes arremetieron en su contra por no haber pagado la fiesta a tiempo y haberle dejado la deuda a Jessica.

Invitados pagan la boda

Finalmente, un tercer video se hizo viral en redes sociales. En la última grabación se ve a una mujer pidiendo que se "armara" una "vaquita" (como coloquialmente se le dice a una colecta de dinero) para ayudar a la novia a pagar la boda, ya que el padre de su prometido - quien se había comprometido a cubrir los gastos de la fiesta - no había pagado ni un peso.

“Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá”, dijo una de las invitadas, quien pidió una cooperación para que Jessica pudiera pagar los gastos del evento.