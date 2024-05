Fiscalía de la CDMX investiga reporte de crematorio clandestino entre Tláhuac e Iztapalapa

Un grupo de activistas reportó el hallazgo de un crematorio clandestino ubicado entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa en la Ciudad de México, es el primero en su tipo de acuerdo con madres buscadoras quienes se dedican a investigar restos y llegar a terrenos donde les permitan identificar a sus familiares.

La líder de las madres buscadoras de Sonora, mostró en su cuenta de X uno de los hallazgos del día como parte de la jornada de búsqueda que realiza acompañada de familiares y madres de personas desaparecidas. Tras esta publicación la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se desplazan para realizar un dictamen que determine mayores detalles a lo hallado este día e inició una "carpeta de investigación, por noticia criminal".

La Fiscalía dio a conocer en un comunicado que ya inició la carpeta de investigación por "noticia criminal". Asimismo los expertos dependientes de este organismo la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales acudieron al llamado.

El Ministerio Público de la #FIPEDE dio intervención a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales para desplazarse al lugar en búsqueda de indicios en espera de los dictámenes correspondientes que determinarán mayores detalles de lo hallado. De igual manera, se dio intervención a agentes de @PDI_FGJCDMX para recabar entrevistas con posibles testigos, así como para la ubicación de imágenes de cámaras de videovigilancia cercanas al sitio.

En el posteo de Madres Buscadoras de Sonora exponen que hallaron identificaciones oficiales de mujeres y "libretitas de niños", aseguró mostrando algunas de estas cosas e indicando que fue una labor de dos días hasta encontrar los restos y el ahora primer crematorio del que se tiene conocimiento en el país.

"Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera", aseguró Ceci Flores al mostrar lo hallado.

A través de un video la madre buscadora indicó que dará aviso a las autoridades para que comiencen las investigaciones y el trabajo de identificación de los restos humanos. Además recordó que desde su primeras búsqueda en la CDMX encontró restos humanos.

"Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien", escribió en su cuenta oficial de X.

"Por respeto a familias que buscan a sus seres queridos, informaremos mayores detalles una vez que se confirme la naturaleza de los hallazgos" manifestó en su comunicado la Fiscalía Capitalina en donde indican que también han intervenido a agentes de la Policía de Investigación para entrevistar a posibles testigos y ubicar las cámaras de videovigilancia cercanas al sitio donde están los hornos que se encontraron este martes.