Rinden homenaje póstumo al comisario Gerardo Insúa, quien fue asesinado el sábado

Este lunes, se rindió un homenaje de cuerpo presente al comisario Gerardo Insúa quien fue asesinado el pasado sábado por la noche en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El funcionario fue servidor público por más de 24 años y destacó por su vocación de servicio, profesionalismo y espíritu de compañerismo.

Así, en compañía de familiares, seres queridos, oficiales de otras corporaciones y diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo el homenaje en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE).

El titular de la dependencia, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, reconoció la valentía, el liderazgo, la vocación y el honor con los que el comisario realizó su trabajo como servidor público por más de dos décadas y que, a decir de sus colegas y amistades, siempre estuvo caracterizado por mostrar calidad humana, sensatez y espíritu de solidaridad y compañerismo.

“Lo extrañaremos siempre, lo que hoy deja es difícil completamente de llenar; nos quisieren dar un golpe fuerte y no lo dieron, pero no acabaron con nuestras ganas de hacer bien las cosas y lejos de con matarlo, asesinarlo cobardemente fuera de su servicio porque el andaba todo el tiempo patrullando con su gente y no lo toparon así; el sabía el riesgo que corrían las cosas que hacía y aun así conociendo el peligro no se doblaba, hay que reconocerlo y recalcarlo, era un hombre valiente como muchos de los que hay en esta Secretaría, hombres y mujeres como muchos de los que hay en las diferentes corporaciones” dijo el titular.