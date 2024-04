"¿Quién es el 701?": extranjera pide a mexicanos que le expliquen una canción de Peso Pluma

Las canciones de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, han acaparado las listas de popularidad no solo en México, sino también en otros países de habla hispana. No obstante, para algunos extranjeros resulta complicado entender las letras de los corridos bélicos, los cuales detallan un poco de la realidad que vive el país y mencionan a grandes capos de la droga como Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

En este contexto se volvió viral una joven colombiana que pidió ayuda, a través de un video compartido en TikTok, para comprender una de las canciones más populares de Peso Pluma. Se trata del tema titulado "El Azul", un corrido que aparentemente estaría dedicado al ex líder del cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra cumpliendo una cadena perpetúa en una prisión de Colorado conocida como el "Alcatraz de las Montañas Rocosas".

Colombiana pide ayuda para entender las canciones de Peso Pluma

La canción es una colaboración entre Peso Pluma y Junior H. Foto: especial.

La joven, identificada como Angélica Fontanilla, detalló que es gran admiradora de Hassan Emilio. Sin embargo, detalló que muchas veces no comprende sus letras, ya que carece del contexto mexicano en el que se inspiran: "que alguien me explique está canción. Llevo una semana cantando 'en la sangre traigo el 701' y qué es el 701. No tengo ni idea, perdón si es algo malo, pero me gusta la canción", se oye decir a la tiktoker en su video, el cual cuenta con más de 184 mil "me gusta" y ha superado los 4 millones de reproducciones.

Decenas de internautas han reaccionado al video y han tomado con humor lo dicho por la extranjera. El clip tiene más de 4 mil comentarios, donde algunos mexicanos han tratado de explicarle quién es el popular personaje apodado como el "701". De igual manera, le han explicado que Eleggua, santo que menciona Peso Pluma en la canción "El Azul", pertenece a la religión yoruba y es popular entre la santería cubana.

¿Quién es el 701 en México y por qué lo menciona Peso Pluma?

"El Chapo" ganó su apodo como "El 701" tras una publicación de la revista Forbes. Foto: especial.

En su canción "El Azul", Peso Pluma hace fuertes referencias a Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo". El narcotraficante fue líder del Cártel de Sinaloa y actualmente cumple una cadena perpetúa en Estados Unidos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Cabe mencionar que el capo es conocido bajo diversos alias, uno de los más populares es el de "El 701", apodo que recibió tras aparecer en la revista Forbes.

Fue en el año 2009, cuando la revista Forbes compartió su listado de los hombres más ricos del mundo, en el que incluyo, por primera vez, a un hombre relacionado con el tráfico de drogas. Joaquín Guzmán Loera apareció en el número 701 del ranking, al registrar una fortuna de mil millones de dólares. Desde entonces, el capo se ganó el alias de "El 701", en relación a la publicación en la que aparece como el narcotraficante más poderoso del mundo.