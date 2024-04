Araña violinista: así son las telarañas de esta especie

De la araña violinista se ha dicho mucho, pero nos hace falta hablar sobre un elemento clave en su hábitat: sus telarañas. Por ello, aquí te diremos cómo puedes saber si viste una que le pertenece a dicha especie, pues de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) su veneno es capaz de causar la muerte en una picadura.

Según la máxima casa de estudios, existen poco más de 50 mil especies de arañas. Si bien la mayoría presenta veneno (excepto la familia Uloboridae), "el nivel de toxicidad de éste no representa grandes peligros para los seres humanos", por lo que aquellas conocidas como "patonas", que suelen vivir en las casas y bibliotecas no son peligrosas.

No obstante un grupo más reducido, de aproximadamente 200 especies, sí nos pone en riesgo, ya que su toxicidad puede causarnos diversos problemas de salud. Entre estas, hay una pequeña que incluso no supera el tamaño de una falange de nuestro dedo índice, pero posee un veneno potente capaz de dañar tejidos e incluso causar la muerte si no se trata a tiempo los efectos de su mordedura. Sí, la ya temida araña violinista.

¿Cómo puedes saber si una araña es del tipo violinista?

Su nombre científico es Loxosceles, pero comúnmente se le dice araña violinista o araña de rincón por ser una especie nocturna peligrosa, debido a que las consecuencias de su mordedura son de importancia médica. Y según la UNAM, se ha registrado por lo menos un caso de mordedura de este tipo de especie en cada estado, por lo que vive en todos los rincones de México. Sin embargo hay tres entidades en donde se han registrado más casos:

Baja California Sur

Guerrero

Jalisco

Según la UNAM, la araña violinista mide entre 1 y 3 cm, presenta seis ojos (que están en forma de media luna), es de color pardo rojizo y tiene patas muy delgadas. Su nombre popular se deriva del patrón en forma de violín que tiene en la parte del frente de su cuerpo llamado prosoma. Más allá de sus características físicas, se puede decir que la violinista es de carácter tímido, por lo que evita el contacto con los humanos y, si es necesario, puede autolesionarse para escapar de la presencia humana.

Por otro lado, esta araña no teje telarañas como las más comunes (cónicas, circulares), sino algodonosas e irregulares. Su estilo de vida es nocturno, por lo que sale a cazar o buscar pareja durante la noche.